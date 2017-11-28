Бразилець Арілсон Сілва готуватиме українських плавців до Олімпіади Токіо-2020

Федерація плавання України домовилася про участь тренера Арілсона Соареш Да Сілва (Бразилія) в підготовці спортсменів національної збірної команди з плавання до XXXII літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в Токіо в 2020 році. Про це УНІАН повідомив віце-президент Федерації плавання України Андрій Власков.

За його словами, деталі співпраці вони обговорили під час тристоронньої зустрічі з главою НОК України Сергієм Бубкою, яка відбулася в Києві.

«Ми як Федерація поставили мету - зібрати кращих спортсменів і залучити найкращих світових тренерів, які мають досвід і найбільших спортсменів у своєму послужному списку. Створити їм умови для індивідуальної роботи на найкращих базах, при хорошому науково-методичному забезпеченні. Ця співпраця дає можливість вирости і нашим тренерам, і серйозно змінює психологію спортсменів. Якщо така взаємодія буде тривати, наші спортсмени мають реальні шанси поборотися за найвищі медалі на майбутніх чемпіонатах і Олімпійських іграх», - сказав А.Власков.

Арілсон Сілва з 2016 року тренував Андрія Говорова, який посів п'яте місце на Олімпійських Іграх в Ріо-де Жанейро в 2016 році і третє місце на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті в 2017 році.

Читайте такожУкраїнський плавець Романчук виграв етап Кубка світу з плавання«Раніше я жодного спортсмена не тренував більше одного року. Зараз у мене хороша можливість вести спортсмена в рамках повного олімпійського циклу, - прокоментував Сілва. - Ми готуємося до Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році. У нас є підтримка від Національного олімпійського комітету та Федерації плавання України, Міністерства спорту. Вони призначили мене як національного тренера. Наступні три-чотири роки, які я буду в Україні, я сподіваюся побудувати більш тісну систему взаємозв'язку і підтримки між тренерами, спортсменами і організаціями».

Арілсон Сілва додав, що у співпраці з Федерацією плавання на базі водно-спортивної споруди СК «Метеор» (м. Дніпро) він створив міжнародний спортивний клуб, в якому тренуються Андрій Говоров, а також найкращі плавці з Бразилії, Фінляндії та Угорщини.

«Так ми можемо змагатися з плавцями світового рівня і оцінювати їх рівень підготовки. Українські плавці мають величезний потенціал. Я бачу Говорова майбутнім Олімпійським чемпіоном. Він дуже добре фізично підготовлений, серйозно налаштований на якісні тренування. Нам потрібно виробити мислення чемпіона - людини, який націлений на виграш в змаганнях і може контролювати свою силу в потрібний момент, - сказав А.Сілва. - Щоб отримати і зберегти хороший результат, потрібна послідовність - у системі, в тренуваннях. Я планую довгострокове співробітництво з Федерацією плавання України».

Арілсон Соареш Да Сілва - один з найдосвідченіших міжнародних тренерів зі швидкісного плавання, який виховав найсильніших спринтерів планети, фіналістів та призерів Олімпійських Ігор, серед яких - світовий рекордсмен Сезар Сіел (Бразилія), чемпіон Олімпійських Ігор 2008 року, 11-кратний чемпіон світу.