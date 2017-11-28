МОК анулював результати двох російських легкоатлеток на Іграх у Лондоні-2012

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) визнав російських легкоатлеток Юлію Гущину і Анну Назарову такими, що порушили антидопінгові правила, і анулював їхні результати на Олімпіаді в Лондоні-2012.

Про це повідомляє сайт Всеросійської федерації легкої атлетики.

Після повторної перевірки допінг-проб російських спортсменок їхні результати на Іграх в Лондоні визнані недійсними.

Читайте такожРосійська біатлоністка: я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її МОКТак, згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету від 16 жовтня 2017 року анульовано результати Юлії Гущиної в бігу на 400 м, а також естафетної команди Росії в естафеті 4х400 м Срібна медаль, диплом та значок учасника підлягають поверненню.

Результати, досягнуті Анною Назаровою в стрибках у довжину, анульовані, диплом за 5 місце також підлягає поверненню.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій продовжила дискваліфікацію Росії, заявивши, що ця країна не доклала достатньо зусиль для боротьби з допінгом.