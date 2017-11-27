Жіноча збірна України з гандболу посіла 2-е місце на турнірі в Іспанії
Турнір у Мелільї став для збірної України етапом підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2018.
Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи на міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці, повідомляє Xsport.
Команда Бориса Чижова виграла у Японії та Аргентини, після чого в матчі за перше місце зустрілася зі збірною Іспанії, яка також перед цією грою мала максимум очок.
Фінальний матч українській команді не вдався. Українки програли іспанкам перший тайм - 9:14, і зіткнулися з ще більшими проблемами після перерви. У підсумку - 33:14 на користь іспанок, які посіли підсумкове перше місце. У складі збірної України найкращим гравцем матчу була визнана Вікторія Борщенко.
У матчі за бронзу Аргентина перемогла Японію 26:21 і посіла третє місце. Японки - четверті.
Турнір у Мелільї став для збірної України етапом підготовки до наступних матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2018. Нагадаємо, в березні збірна двічі зіграє проти Швейцарії в рамках групового турніру.
Міжнародний турнір в Мелільї (Іспанія)
УКРАЇНА - Японія - 25:24 (13:12)
УКРАЇНА - Аргентина - 31:25 (14:15)
Іспанія - УКРАЇНА - 33:14 (14:9)
Турнірна таблиця
1. Іспанія - 6 очок
2. УКРАЇНА - 4
3. Аргентина - 2
4. Японія - 0