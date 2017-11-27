Жіноча збірна України з гандболу посіла 2-е місце на турнірі в Іспанії

Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи на міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці, повідомляє Xsport.

Команда Бориса Чижова виграла у Японії та Аргентини, після чого в матчі за перше місце зустрілася зі збірною Іспанії, яка також перед цією грою мала максимум очок.

Фінальний матч українській команді не вдався. Українки програли іспанкам перший тайм - 9:14, і зіткнулися з ще більшими проблемами після перерви. У підсумку - 33:14 на користь іспанок, які посіли підсумкове перше місце. У складі збірної України найкращим гравцем матчу була визнана Вікторія Борщенко.

У матчі за бронзу Аргентина перемогла Японію 26:21 і посіла третє місце. Японки - четверті.

Турнір у Мелільї став для збірної України етапом підготовки до наступних матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2018. Нагадаємо, в березні збірна двічі зіграє проти Швейцарії в рамках групового турніру.

Міжнародний турнір в Мелільї (Іспанія)

УКРАЇНА - Японія - 25:24 (13:12)

УКРАЇНА - Аргентина - 31:25 (14:15)

Іспанія - УКРАЇНА - 33:14 (14:9)

Турнірна таблиця

1. Іспанія - 6 очок

2. УКРАЇНА - 4

3. Аргентина - 2

4. Японія - 0