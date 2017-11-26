Український гімнаст Радівілов переміг на етапі Кубка світу в Німеччині
22:22, 26 листопада 2017Інше
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Українець став першим у вправах на кільцях.
фото УНІАН
Українець Ігор Радівілов здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Німеччині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
«Бездоганний виступ у коронних вправах на кільцях і заслужена перемога! Вітаю Ігоря та його тренера!», - зазначив міністр.
Радівілов з результатом 15,133 балли став першим у вправах на кільцях.
У вправах на коні Україну представляли Олег Верняєв і Андрій Сенічкін. Верняєв припустився помилок і посів лише четверте місце (14,466 балли), а Сенічкін став шостим (14,333 балли).
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