Український гімнаст Радівілов переміг на етапі Кубка світу в Німеччині

Українець Ігор Радівілов здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Німеччині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

«Бездоганний виступ у коронних вправах на кільцях і заслужена перемога! Вітаю Ігоря та його тренера!», - зазначив міністр.

Радівілов з результатом 15,133 балли став першим у вправах на кільцях.

У вправах на коні Україну представляли Олег Верняєв і Андрій Сенічкін. Верняєв припустився помилок і посів лише четверте місце (14,466 балли), а Сенічкін став шостим (14,333 балли).