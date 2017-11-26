Мутко вимагав зіпсувати сечу українського спортсмена, щоб переміг росіянин

Адвокат колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії та інформатора WADA Григорія Родченкова Джим Уолден розповів про участь віце-прем'єра Росії Віталія Мутка в допінговій системі Росії.

Так, він заявив, що Віталій Мутко вимагав від Родченкова проколоти пробірку з сечею українця, щоб забезпечити перемогу російському спортсменові. Про це йдеться у свідченнях Родченкова комісії Шміда, повідомляє Isport з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожРосія в кроці від повної дискваліфікації з зимової Олімпіади"Повинен сказати, що це основна тема показань Родченкова, які він надав комісії Шміда на 50 сторінках. Існують сотні доказів, що стосуються Мутка і Нагорних.

Але одна річ обурила мене більше за все, це сталося в розмові, що відбулася в 2013 році. Передбачалося, що Родченков повинен проколоти пробірку з сечею українського спортсмена, щоб вона виглядала брудною і російський спортсмен переміг.

Мій клієнт знайшов причину цього не робити. Коли вийде звіт комісії Шміда, ви дізнаєтеся подробиці", – сказав Уолден.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій продовжила дискваліфікацію Росії через допінг.