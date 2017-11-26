Збірна України з біатлону найкраще стріляла, але стала тільки 10-ю в змішаній естафеті в Естерсунді

Збірна України з біатлону посіла десяте місце у змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Наша четвірка у складі Валентини Семеренко, Олени Підгрушної, Сергія Семенова та Артема Прими показала найкращу стрільбу серед всіх команд, використавши на всіх 6 додаткових патронів. Однак українці багато програли на лижні і не змогли поборотися за п'єдестал. Підсумкове відставання від першого місця склало 2:14.2, повідомляє Xsport.

Перемогу в міксті здобула команда Норвегії (Інгрід Ландмарк Тандревольд, Тириль Екхофф, Йоханнес Бе, Еміль Хегле Свендсен). Їхній результат – 1:11:31.7 та 13 додаткових патронів.

Другими стали італійці (Ліза Вітоцци, Доротея Вірер, Домінік Віндіш і Лукас Хофер), які програли Норвегії 5.3 секунди. Третє місце з відставанням 6.4 секунди посіла Німеччина (Франциска Пройс, Марен Хаммершмідт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер).

Кубок світу. Естерсунд. Змішана естафета

1. Норвегія (0+13) 1:11:31.7

2. Італія (1+6) +5.3

3. Німеччина (0+10) +6.4

4. Словаччина (0+9) +7.7

5. Швеція (1+5) +34.5

6. Росія (0+7) +47.9

7. Франція (1+7) +48.0

8. Фінляндія (1+8) +1:32.4

9. Швейцарія (1+8) +1:50.6

10. УКРАЇНА (0+6) +2:14.2

Нагадаємо, що наш дует Віта Семеренко і Дмитро Підручний посів шосте місце в одиночній змішаній естафеті.