Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій продовжила дискваліфікацію Росії через допінг

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) продовжила дискваліфікацію Росії, заявивши, що ця країна не доклала достатньо для боротьби з допінгом.

Асоціація зробила це оголошення 26 листопада після дводенного засідання Ради в Монако.

«Умови, встановлені Радою ІААФ для відновлення членства Російської національної федерації легкої атлетики в ІААФ, ще не були повністю виконані,– йдеться в офіційному повідомленні ІААФ.– Натомість кілька матеріальних умов залишаються невирішеними, цілком або частково».

Як наслідок, Рада ІААФ одностайно прийняла рекомендацію своєї робочої групи не припиняти дискваліфікацію Росії, поки всі умови не будуть виконані у повному обсязі.

Діяльність російської організації була призупинена в 2015 році, коли її працівники були звинувачені в тому, що допомагали приховати вживання допінгу.

Після інтенсивних переговорів та масштабних кадрових змін у російській агенції ВАДА заявила, що дозволила РусАдА «планувати та координувати» роботу під наглядом британської агенції (UKAD), яка здійснює спостереження за допінг-тестуваннями в Росії з 2015 року.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу, який відбувався з 5-го до 13 серпня в Лондоні, 19 російських спортсменів виступали під нейтральним прапором.