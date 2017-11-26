Українська легкоатлетка Аліша Шух отримала відзнаку ІААФ за встановлення світового рекорду
17:19, 26 листопада 2017Інше
139
У лютому цього року Аліна Шух у Таллінні встановила рекорд з п’ятиборства серед спортсменів U-20 у приміщенні.
Аліна Шух здобула відзнаку ІААФ за встановлений рекорд / facebook.com/EuropeanAthletics
Під час урочистостей Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ), що тривають у Монако, українці Аліні Шух вручили пам’ятну відзнаку ІААФ за встановлений нею світовий рекорд серед спортсменів U-20 у приміщенні з п’ятиборства.
Про це повідомила прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Шух встановила рекорд (4542 очка) 4 лютого 2017 року у Таллінні (Естонія).
Нагадаємо також, що за підсумками року срібна медалістка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко увійшла до трійки претенденток на звання ІААФ «Зірка, яка сходить». Переможницею у цій номінації стала чемпіонка світу з потрійного стрибка венесуелка Юлімар Рохас.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter