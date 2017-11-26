Українська легкоатлетка Аліша Шух отримала відзнаку ІААФ за встановлення світового рекорду

Під час урочистостей Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ), що тривають у Монако, українці Аліні Шух вручили пам’ятну відзнаку ІААФ за встановлений нею світовий рекорд серед спортсменів U-20 у приміщенні з п’ятиборства.

Про це повідомила прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Шух встановила рекорд (4542 очка) 4 лютого 2017 року у Таллінні (Естонія).

Нагадаємо також, що за підсумками року срібна медалістка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко увійшла до трійки претенденток на звання ІААФ «Зірка, яка сходить». Переможницею у цій номінації стала чемпіонка світу з потрійного стрибка венесуелка Юлімар Рохас.