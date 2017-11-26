Збірна України посіла 6-те місце у першій гонці сезону на Кубку світу з біатлону

Сьогодні, 26 листопада, в шведському Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2017/2018.

У першій гонці сезону - суперміксті - український дует Віта Семеренко і Дмитро Підручний посів шосте місце.

Виграли гонку австрійці – Ліза Хаузер і Симон Едер, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначимо, що на останньому колі Підручний боровся за місце на подіумі, але за кілька десятків метрів до фінішу зіткнувся з італійцем Бормоліні і пропустив вперед декількох суперників.

За чистої швидкості Віта Семеренко була другою, поступившись лише 14 секунд на лижні норвежці Хільде Фенне. Підручний через падіння погіршив свої показники, але також був у п'ятірці.

Одиночна змішана естафета

1. Австрія (0+2) 36:17.0

2. Німеччина (0+9) +16.5

3. Казахстан (0+5) +32.7

4. Франція (0+10) +33.7

5. Швеція (0+9) +34.3

6. Україна (0+10) +34.9

7. Італія (0+6) +43.3

8. Росія (0+8) +1:07.8