Збірна України посіла 6-те місце у першій гонці сезону на Кубку світу з біатлону
Наш дует не зумів досягти п'єдесталу через падіння Дмитра Пидручного за лічені метри до фінішу.
Сьогодні, 26 листопада, в шведському Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2017/2018.
У першій гонці сезону - суперміксті - український дует Віта Семеренко і Дмитро Підручний посів шосте місце.
Виграли гонку австрійці – Ліза Хаузер і Симон Едер, повідомляє офіційний сайт змагань.
Зазначимо, що на останньому колі Підручний боровся за місце на подіумі, але за кілька десятків метрів до фінішу зіткнувся з італійцем Бормоліні і пропустив вперед декількох суперників.
За чистої швидкості Віта Семеренко була другою, поступившись лише 14 секунд на лижні норвежці Хільде Фенне. Підручний через падіння погіршив свої показники, але також був у п'ятірці.
Одиночна змішана естафета
1. Австрія (0+2) 36:17.0
2. Німеччина (0+9) +16.5
3. Казахстан (0+5) +32.7
4. Франція (0+10) +33.7
5. Швеція (0+9) +34.3
6. Україна (0+10) +34.9
7. Італія (0+6) +43.3
8. Росія (0+8) +1:07.8