Українська каратистка Терлюга виграла турнір серії Karate 1 на Окінаві

25-26 листопада на Окінаві (Японія) пройшов заключний турнір серії Karate 1 Всесвітньої федерації карате (WKF), де представниця України Анжеліка Терлюга - перший номер світового рейтингу в категорії жіноче куміте, у ваговій категорії до 55 кг, блискуче підтвердила свій високий клас, здобувши перше місце, повідомили УНІАН в Українській федерації карате.

На шляху до фіналу одеська спортсменка (тренер – Денис Морозов) вибила з боротьби суперниць з Гонконгу (3:0), Японії (4:0), Йорданії (8:0), Італії (7:1), Ірану (3:2). А у вирішальному бою Анжеліка перемогла японку Шіорі Накамуру – 3:2.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні 25-річна Терлюга стала чемпіонкою Європи в командному куміте і завоювала бронзову медаль в індивідуальному заліку; також одеситка виграла по два турніри Прем'єр-ліги (Роттердам, Халле) і Серії А (Зальцбург, Окінава). Вона сьогодні впевнено очолює рейтинг WKF і є реальною претенденткою на участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

У турнірі на Окінаві брали участь 8 українських каратистів – вперше в історії на японській землі, батьківщині карате. Всі вони (крім Анни Крещенко, яка виступає в розділі ката) входять у топ-10 світового рейтингу. Статистика виступи така: Крещенко Анна (ката, 4 поєдинки, 3 перемоги), Катерина Крива (-50 кг, 4 бою, 2 перемоги), Анжеліка Терлюга (-55 кг, 6 боїв, 6 перемог), Аніта Серьогіна (-61 кг, 1 бій), Анастасія Степашко (68+ кг, 3 бої, 2 перемоги), Олег Філіпович (-60 кг, 4 бою, 3 перемоги), Станіслав Горуна (-75 кг, 4 бою, 3 перемоги), Валерій Чоботар (-84 кг, 1 бій).

Серія Karate 1 є аналогом комерційних турнірів, які проводяться в багатьох видах спорту (наприклад, Діамантова ліга у легкій атлетиці) з метою популяризації виду спорту, змагальної практики та набору рейтингових очок. У календарі WKF 2017 року були 5 турнірів Premier League і 4 турніру Series A. В сумі українські спортсмени завоювали на цих турнірах 15 медалей – 6 золотих, 2 срібних і 7 бронзових.