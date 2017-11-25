Запорізький "Мотор" обіграв македонський "Металург" у матчі гандбольної Ліги чемпіонів

У Скоп'є завершився матч передостаннього 9-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому македоньский "Металург" приймав запорізький "Мотор" і поступився супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 30:22 на користь "Мотора".

Український чемпіон мав перевагу протягом всієї гри і ще за підсумками першого тайму пішов у відрив - 16:11. Надалі гості тільки нарощували свою перевагу, довівши її до 8 м'ячів.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Артем Козакевич, на рахунку якого 5 голів.

Таким чином, "Мотор" набрав 13 очок, закріпився на 2-му місці в турнірній таблиці і в заключному 10-му турі зіграє на своєму майданчику з переможцем групового етапу - французьким "Монпельє".