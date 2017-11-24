Краща українська тенісистка Світоліна придбала будинок у Великобританії

15:33, 24 листопада 2017
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Велика частина тренувального процесу українки проходить на Туманному Альбіоні.

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зіграє на Підсумковому турнір WTA / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала власницею нерухомості у Великобританії, повідомляє Isport з посиланням на Новое Время.

"Мені потрібно своє місце, де мені добре і психологічно комфортно, тим більше в Англії я буваю частіше, ніж в інших країнах, і тренуюся там", - сказала Світоліна.

За підсумками сезону, що минає українка посіла 9-е місце в рейтингу найбільш високооплачуваних тенісисток у світі.

Як повідомляв УНІАН, останнім змаганням у 2017-му для української тенісистки став Підсумковий турнір в Сінгапурі, де 6-а ракетка світу зупинилася в груповому раунді.

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Теги: #Світоліна нерухомість у Великобританії