Краща українська тенісистка Світоліна придбала будинок у Великобританії
15:33, 24 листопада 2017Інше
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Велика частина тренувального процесу українки проходить на Туманному Альбіоні.
Еліна Світоліна в 2017-му році вперше в кар'єрі зіграла на Підсумковий турнір WTA / WTA
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала власницею нерухомості у Великобританії, повідомляє Isport з посиланням на Новое Время.
"Мені потрібно своє місце, де мені добре і психологічно комфортно, тим більше в Англії я буваю частіше, ніж в інших країнах, і тренуюся там", - сказала Світоліна.
За підсумками сезону, що минає українка посіла 9-е місце в рейтингу найбільш високооплачуваних тенісисток у світі.
Як повідомляв УНІАН, останнім змаганням у 2017-му для української тенісистки став Підсумковий турнір в Сінгапурі, де 6-а ракетка світу зупинилася в груповому раунді.
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