Чемпіону-паралімпійцю Пісторіусу вдвічі збільшили тюремний строк за вбивство подруги

Суд ПАР змінив термін ув'язнення для олімпійського чемпіона Оскара Пісторіуса, який засуджений за вбивство своєї дівчини Ріви Стінкамп, повідомляє BBC.

Тюремний термін йому продовжили з 6 років до 13 років та п'яти місяців.

Прокурори наполягли на тому, що початковий шестирічний термін за вбивство Ріви Стінкамп - занадто м'яке покарання. Вищий апеляційний суд постановив, що вирок повинен бути змінений з продовженням терміну до 15 років з вирахуванням вже відсиженного.

Читайте такожЧемпіон Паралімпіади Пісторіус засуджений до шести років в'язниці за вбивство подруги (фото)Пісторіус заявив, що застрелив Стінкамп в День святого Валентина в 2013 році, прийнявши її за грабіжника. Раніше суд нижчої інстанції взяв до уваги пом'якшуючі обставини і скоротив 15-річний термін за вбивство, що покладається в такому випадку. На думку суду, реабілітація і каяття переважують обтяжуючі обставини, такі як відсутність попереджувального пострілу в повітря.

Спочатку в 2014 році Пісторіус отримав п'ять років за ненавмисне вбивство. Однак після апеляції в 2015 році суд переглянув своє рішення і засудив його за статтею "Вбивство".

Пісторіус чотири рази вистрілив у Стенкамп через зачинені двері туалету в своєму будинку в столиці ПАР Преторії.

Атлет шість разів вигравав золото Паралімпійських ігор. Він прославився тим, що став першим спортсменом з ампутованими кінцівками, що виступили в спринті на олімпійських іграх. У 2012 році він став учасником Ігор у Лондоні, пробігши дистанцію на спеціальних карбонових протезах-лезах.

Обидві ноги нижче коліна Пісторіус втратив в ранньому дитинстві.