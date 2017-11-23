Українська фігуристка Архіпова посіла друге місце на міжнародному турнірі Tallinn Trophy

13-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова піднялася на другу сходинку п’єдесталу міжнародного турніру Tallinn Trophy, який триває у столиці Естонії, повідомляє Українська федерація фігурного катання на ковзанах.

Учениця Марини Амірханової , яка виступала у юніорському сегменті турніру, показала впевнений і якісний прокат як короткої, так і довільної програм, чудово впоравшись з усіма ключовими елементами. Її яскравий виступ на Tallinn Trophy був для неї рекордним - фігуристка перевершила практично усі свої показники, досягнуті на попередніх турнірах.

Загальна сума набраних Анастасією балів становить 173.75. У короткій програмі вона була третьою – 57.91, а у довільній («Hana's Eyes» by Maksim Mrvica) піднялася ще на сходинку вище, обійшовши при цьому росіянку Анастасію Грачову – 115.84. Судді високо оцінили техніку виконання елементів українкою – 62.10, а за компоненти наша спортсменка отримала 53.74. Це безумовний успіх талановитої фігуристки та її тренерів.

Переможницею турніру в одиночному катанні юніорок стала ще одна Анастасія – Губанова з РФ. Вона зберегла лідерство,яке захопила після короткої програми, набравши загалом 189.31 балів. На третьому місці її співвітчизниця Анастасія Грачова – 161.46.

Цього ж дня визначилися переможець та призери в одиночному катанні юніорів. Перші два місця дісталися росіянам – Андрію Мозалеву (202.94) та Максиму Федотову (186.98), а третє – чеху Матіасу Бєлоградські (183.88). Українець Михайло Медуниця з двома падіннями відкатав довільну програму, посів за її результатами 14-е місце і завершив змагання 13-м – 125.68.

Сьогодні,,23 листопада, турнір продовжиться на рівні синьйорів, для яких старти у Таллінні є також етапом серії «Челленджер». Першими на лід вийдуть з короткою програмою танцювальні дуети. Від України на турнірі виступають Дар’я Попова/Володимир Бєліков. Увечері - коротка програма у чоловічому та жіночому катанні, де нашу країну представляють відповідно Ярослав Паніот та Анна Хниченкова.