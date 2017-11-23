Forbes склав рейтинг найбільш дорогих імен світового спорту

Тенісист Роджер Федерер другий рік поспіль стає лідером бренд-рейтингу Forbes, повідомляється на сайті видання. Експерти Forbes оцінили бренд Федерера в $37,2 млн – настільки його маркетингові доходи (бонуси і призові) перевищують аналогічний середній показник десяти найбільш високооплачуваних тенісистів. Вартість бренду другої ракетки світу зросла на 3,3% в порівнянні з торішніми показниками. Останній на даний момент контракт Федерера з компанією Barilla, підписаний на термін більш ніж 5 років, принесе спортсмену $40 млн.

Читайте такожРоналду названий найбільш високооплачуваним спортсменом світу в 2016 роціДруге місце рейтингу зайняв форвард клубу НБА «Клівленд» Леброн Джеймс. Вартість його бренду становить $33,4 млн. Баскетболіст співпрацює з такими фірмами як Nike, Coca-Cola, Kia Motors, Intel і Verizon.

На третьому місці знаходиться легкоатлет Усейн Болт, який завершив кар'єру в 2017 році. Бренд спортсмена був оцінений експертами в $27 млн. В його спонсорський список входять Mumm, XM, Kinder, Advil і Sprint.

Найбільш високооплачуваний футболіст світу Кріштіану Роналду не увійшов до трійки лідерів і розташувався на четвертому місці. Вартість його бренду становить $21,5 млн. В 2016 році компанія Nike анонсувала довічну угоду з футболістом, який експерти оцінюють в $1 млрд.

Далі в рейтингу йдуть: гольфіст Філ Мікельсон ($19,6 млн), гольфіст Тайгер Вудс ($16,6 млн), крикетист Вират Кохли ($14,5 млн), гольфіст Рорі Макілрой ($13,6 млн), футболіст Ліонель Мессі ($13,5 млн) і баскетболіст Стефен Каррі ($13,4 млн).