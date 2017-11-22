Росія втратила перше місце в медальному заліку Ігор-2014

Збірна Росії втратила перше місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2014 в Сочі. Це сталося після того, як у низки російських спортсменів були відібрані нагороди за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Xsport.

Після того, як медалей позбавили скелетоністов Олександра Третьякова і Олену Нікітіну, в Росії залишилося 27 медалей (12 золотих, 8 срібних і 7 бронзових) і вона пропустила на першу сходинку Норвегію, в активі якої 29 медалей.

Відзначимо, що спочатку в активі Росії було 33 медалі (13 золотих, 11 срібних і 9 бронзових).

Нагадаємо, раніше МОК довічно дискваліфікував шістьох російських лижників: були прийняті рішення щодо Олексія Легкова, Максима Вилегжаніна, Олексія Петухова, Євгенії Шаповаловій, Євгенії Бєлової і Юлії Іванової. Також під підозру потрапили Юлія Чекальова і Анастасія Доценко, але у них медалей в Сочі не було.

Минулого місяця МОК завершив перевірку всіх допінг-проб Ігор у Сочі.