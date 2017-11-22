Російські скелетоністи позбавлені золота та бронзи Олімпіади в Сочі

Російські скелетоністи Олена Нікітіна і Олександр Третьяков позбавлені медалей, які вони отримали на Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році. Крім того, анульовано результати Ігор в Сочі росіян Марії Орлової та Ольги Потиліциної. Четверо спортсменів довічно усунені від участі в Олімпійських іграх. Таке рішення ухвалив сьогодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК). У повідомленні на офіційному сайті МОК йдеться, що російські скелетоністи порушили антидопінгові правила.

Читайте такожРосія не отримала етап Кубка світу з біатлону в сезоні 2018/19 (відео)Як повідомляв УНІАН, 9 листопада комісія МОК довічно відсторонила від участі в Олімпіадах російських лижників Олексія Пєтухова, Максима Вилегжаніна, Євгенію Шаповалову і Юлію Іванову. Їхні результати, в тому числі три срібних медалі Максима Вилегжаніна, на Іграх-2014, були анульовані. Такий самий вердикт 1 листопада був винесений стосовно Олександра Легкова та Євгена Бєлова.

Нагадаємо, в липні 2016 року були створені дві комісії МОК для вивчення даних розслідування комісії Річарда Макларена про допінг у російському спорті. Перша під керівництвом Дениса Освальда займається повторною перевіркою допінг-проб учасників Ігор-2014, друга — спеціальна комісія МОК під керівництвом Самуеля Шміда — розслідує причетність співробітників Міністерства спорту Росії до можливого приховування допінгових порушень росіян.

5 грудня виконком МОК за підсумками рішень обох комісій прийме рішення щодо участі російської збірної на Олімпіаді-2018, а 22 грудня - на Паралімпіаді в Пхенчхані.