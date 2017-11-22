Росія не отримала етап Кубка світу з біатлону в сезоні 2018/19 (відео)

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) затвердив календар етапів Кубка світу на сезон 2018/19, де не знайшлося місце етапу змагань в Росії, повідомляє офіційний сайт організації.

В пост-олімпійському сезоні заплановано 9 етапів турніру, що пройдуть у Словенії, Австрії, Чехії, Німеччини (2 етапи), Італії, Канаді, США і Норвегії.

Чемпіонат світу відбудеться в Остерсунді (Швеція).

Рішення IBU може бути пов'язано з великим допінг-скандалом, в якому замішана Росія. Країну підозрюють в державній системі заохочення допінгу, яка була створена ще у 2011 році. Росіяни також знаходяться під загрозою повної дискваліфікації команди з Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (Південна Корея).

У нинішньому році літній чемпіонат світу з біатлону (на лижоролерах) пройшов у Чайковському (Пермський край), а в Тюмені пройде заключний 9-й етап Кубка світу сезону 2017/18 - з 22 по 25 березня.

Крім того, Росія прийме два заключних етапу другого за значимістю Кубка IBU - з 9 по 11 березня в Уваті і з 13 по 17 березня в Ханти-Мансійську.