Збірна України з пауерліфтингу стала найкращою у світі

Відмінний результат продемонструвала збірна України з пауерліфтингу на чемпіонаті світу з цього виду спорту, який відбувся у Пльзені (Чехія).

За результатами чемпіонату українська чоловіча збірна виявилась найсильнішою в усьому світі, а жіноча команда увійшла у ТОП-5 планетарного рейтингу, повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

В перший же день Катерина Клименко відкрила медальний рахунок української збірної та здобула срібну нагороду у жимі лежачи серед спортсменок вагової категорії до 52 кг.

Володарем першого чемпіонського титулу став Андрій Наньєв, який здобув золоту нагороду у ваговій категорії 83 кг. За сумою трьох вправ він взяв 932,5 кг. На рахунку Андрія найкращий результат в жимі лежачи та срібло у присіданнях зі штангою.

Читайте такожУкраїнці завоювали два золота на чемпіонаті світу з пауерліфтингуДругу золоту нагороду до скарбниці збірної доклала чотириразова чемпіонка Всесвітніх Ігор Лариса Соловйова. Вона підтвердила титул найсильнішої в світі жінки серед спортсменок у ваговій категорії до 63 кг із загальним результатом 607,5 кг. Також, спортсменка продемонструвала найкращий результат у жимі лежачи та присіданнях зі штангою та здобула “мале срібло” у становій тязі.

Окрім високих титулів на рахунку українських спортсменів декілька світових рекордів! Так, Тетяна Мельник стала рекордсменкою світу у жимі лежачи. Вона взяла 178,5 кг у ваговій категорії 72 кг, ставши найкращою у цьому виді.

Ще одним чемпіоном світу став рекордсмен у присіданнях зі штангою Дмитро Семененко (в.к. 105 кг) з результатом 445,5 кг, який у сумі багатоборства здолав 1090 кг.

Олександр Рубець (в.к. 105 кг) посів друге місце та встановив світовий рекорд серед юніорів – 1079,5 кг у сумі, рекорд Європи серед юніорів у жимі лежачи 290 кг та юніорський рекорд світу у присіді, 433 кг.

Протягом останніх двох днів до скарбнички збірної додались ще декілька досягнень. Олексій Бичков (в.к. 120) став чемпіоном і рекордсменом світу, впевнено залишивши позаду суперників із загальною сумою 1127,5 кг.

Олексій Рокочій (в.к. 120 кг) – срібний призер у присіді та тязі. Євгенія Тішакова (в.к. 84 кг) – срібна призерка світу із сумою триборства 642,5 кг. Інна Оробець (в.к. більше 84 кг) взяла малу "бронзу" у жимі лежачі. Володимир Свістунов (в.к. більше 120 кг) - найкращий у присіданнях зі штангою (432,5 кг), другий у жимі лежачі (350 кг) та срібний призер за сумою триборства (1127,5 кг).

Таким чином, чоловіча збірна з пауерліфтингу виграла підсумковий командний залік першості світу. Жіноча збірна України у загальному рейтингу опинилася на 4-му місці.

Як раніше повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з пауерліфтингу став надзвичайно вдалим для Лариси Соловйової та Андрія Наньєва, які здобули для України золоті нагороди світової першості.