На російську тенісистку Шарапову завели кримінальну справу

Поліція Індії почала попереднє розслідування щодо російської зірки тенісу Марії Шарапової у справі про шахрайство. У 2012-2013 роках, колишня перша ракетка світу була обличчям проекту елітного житлового комплексу Homestead у місті Гуруграме індійського штату Харьяна. Зображення Шарапової використовувалися в рекламі, і вона особисто кілька разів приїжджала в Індію для зустрічей з потенційними покупцями.

Близько півтори тисячі людей інвестували кошти в житловий комплекс, але обіцянки про будівництво досі не виконані, повідомляє "Матч ТВ". Багато клієнтів компанії довірилися їй через те, що екс-перша ракетка світу була обличчям проекту.

Офіцер поліції Арвінд Шарму заявив, що справу офіційно зареєстровано та ім'я Шарапової в ньому фігурує.

За словами адвоката позивача Пиюша Сінгха, «будь-яка знаменитість, яка рекламує продукт, технічно стає агентом компанії. Ніхто б не інвестував в цей проект, якщо б там не було імені Шарапової».