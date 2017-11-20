Українка Дар'я Білодід виграла турнір серії Гран-прі з дзюдо

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, здобула золоту медаль на турнірі серії Гран-Прі в нідерландській Гаазі.

Відзначимо, для молодої 17-річної спортсменки це перша нагорода на подібних змаганнях.

У півфіналі Дар'я здобула перемогу над представницею Гвінеї-Бісау Тасьяною Сезар, а у вирішальному поєдинку їй вдалося розібратися з німкенею Катаріною Менц.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року Білодід перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи, де її суперницями були спортсменки на 3-4 роки старше. А вже у квітні 2017-го Білодід сенсаційно перемогла на дорослому чемпіонаті Європи у Варшаві.