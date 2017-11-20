Пішла з життя переможниця Вімблдону Яна Новотна

Екс-друга ракетка світу, чемпіонка Вімблдонського турніру-1998 Яна Новотна в неділю померла в Празі.

Про це повідомляє BBC.

За 12-річну кар'єру, що завершилася в 1999 році, чеська тенісистка Яна Новотна виграла 100 титулів рівня WTA, з них 24 – в одиночному розряді.

У вересні 1997 року Яна піднялася на рекордну для себе другу сходинку рейтингу WTA в одиночному розряді. У 1995 році вона очолила парний рейтинг WTA.

Яна Новотна — триразовий призер Олімпійських ігор. У 2005-му вона була введена в Міжнародний зал тенісної слави.

У 2006 році Новотна прийняла американське громадянство.

В останні роки знаменита спортсменка боролася з раком.