Призер Олімпіади в Ріо Ганна Різатдінова стала мамою

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, екс-чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різатдінова стала мамою.

У Анни народився син. Про це написала сама спортсменка у своєму Instagram.

«Рівно тиждень тому, 12 листопада, в наш світ увійшов новий чоловічок, нове життя. Роман, зростом 51 см і вагою 3,850.

Словами не передати ці емоції і відчуття. Це саме те, заради чого варто жити. Це безцінна медаль дана згори», – написала Різатдінова.