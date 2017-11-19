Призер Олімпіади в Ріо Ганна Різатдінова стала мамою
23:15, 19 листопада 2017Інше
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У бронзової призерки Ігор у Ріо та чемпіонки світу з художньої гімнастики народився син.
Ганна Різатдінова / ukraine-rg.com.ua
Бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, екс-чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різатдінова стала мамою.
У Анни народився син. Про це написала сама спортсменка у своєму Instagram.
«Рівно тиждень тому, 12 листопада, в наш світ увійшов новий чоловічок, нове життя. Роман, зростом 51 см і вагою 3,850.
Словами не передати ці емоції і відчуття. Це саме те, заради чого варто жити. Це безцінна медаль дана згори», – написала Різатдінова.
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