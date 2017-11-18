Запорізький "Мотор" достроково вийшов у плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів

Чемпіон України з гандболу «Мотор» вдруге в сезоні обіграв португальський «Спортинг» і гарантував собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перша половина поєдинку, який відбувся в Харкові в спорткомплексі "Локомотив", пройшла на рівних. "Спортинг" до перерви вів у рахунку з мінімальним відривом - 15:14.

У другому таймі господарі змогли значно поліпшити гру. Підсумковий рахунок зустрічі – 32:29.

У цьому ж турі групового етапу турецький "Бешикташ" з таким же рахунком - 32:29 - здобув перемогу над "Металургом" (Скоп'є, Македонія), що, з урахуванням паралельного успіху "Мотору", дозволило українському клубу достроково, за два тури до фінішу, вийти в наступний етап Ліги чемпіонів.

Зараз в активі «Мотора» 11 очок після 8 матчів. Наша команда впевнено посідає друге місце у групі D.

Ліга чемпіонів. Група D

«Мотор» – «Спортинг» 32:29 (14:15)

Нагадаємо, в попередньому турі Ліги чемпіонів «Мотор» зіграв внічию проти «Чеховських Ведмедів» з Росії.