Українка Харлан виграла перше місце на етапі Кубку світу з фехтування в Бельгії

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування на шаблях у бельгійському Сінт-Нікласі.

Про це повідомляє Xsport.

Українка стартувала відразу в турі прямого вибування, оскільки займає сьому сходинку у світовому рейтингу FIE. В 1/32 фіналу Харлан не залишила шансів своїй колезі по збірній Ользі Жовнір, завершивши поєдинок з рахунком 15:8, далі перемогла француженку Каролін Кьєролі – 15:6, а в 1/8-й зломила опір ще однієї французької шаблістки Шарлотт Лембах, обігравши суперниць з перевагою в один удар – 15:14.

Інші опонентки також не змогли скласти Харлан високої конкуренції. В 1/4 фіналу лідер наших шаблісток не зазнала труднощів з угоркою Анною Мартон, закінчивши зустріч з цифрами 15:5 на табло, у півфіналі з аналогічним рахунком вибила з боротьби олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Яна Єгорян, а у фіналі розгромила віце-чемпіонку Європи Росселлу Грегоріо, перемігши італійку 15:6.

Нагадаємо, що це вже другий етап Кубка світу в нинішньому сезоні. На першому такому турнірі Харлан показала лише 18-й результат, програвши в 1/16 фіналу інший українці Аліні Комащук, яка в Сінт-Нікласі поступилася італійці Ірені Веккі з рахунком 15:11 і зупинилася у кроці від півфіналу.

Зазначимо, що в серпні цього року Ольга удесяте в кар'єрі отримала нагороду кращої спортсменки місяця в Україні.