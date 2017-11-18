Найтитулованіший важкоатлет світу помер від цирозу печінки у 50 років

Триразовий олімпійський чемпіон і 7-кратний чемпіон світу з важкої атлетики турецький спортсмен Наїм Сулейманоглу помер у лікарні Стамбула у віці 50 років, повідомляє Anadolu.

Спортсмену зробили операцію після діагностування цирозу печінки і він проходив курс лікування.

Наїм Сулейманов народився в Болгарії, етнічний турок. Став 2-кратним чемпіоном світу у складі збірної Болгарії.

У грудні 1986 року на змаганнях у Мельбурні не повернувся в розташування збірної Болгарії і поїхав у Туреччину, де отримав громадянство і змінив болгарський варіант прізвища на турецький, Сулейманоглу.

У складі збірної Туреччини виграв ще 5 золотих медалей чемпіона світу, а також став переможцем Олімпійських ігор Сеул-1988, Барселона - 1992 і Атланта-1996.

У січні 2017-го спортсмену виповнилося 50 років.