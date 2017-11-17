Бубка: в сучасному олімпійському русі активно реалізується Olympic Agenda 2020 – стратегічний план розвитку МОК

Сьогодні в рамках засідання ХХХІІ Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету були підведені підсумки діяльності громадської організації за рік та окреслені плани на наступний, 2018-й олімпійський рік, повідомляє прес-служба НОК України.

Учасники форуму, серед яких спортсмени і тренери, представники національних олімпійських федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, регіональних олімпійських осередків, навчальних закладів, представники органів державної влади та керівники інших громадських організацій заслухали і обговорили звіт про діяльність Національного олімпійського комітету України і Виконкому НОК України у 2017 році та основні напрями роботи у 2018-му, звіт ревізійної комісії та виконання бюджету поточного року й план-бюджету на наступний рік.

Генеральна асамблея розглянула питання про прийняття у члени НОК представників видів спорту, включених до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо (Японія) в 2020 році.

Велику увагу делегати форуму приділили питанням підготовки та участі спортсменів України у наступних зимових Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані (Республіка Корея), ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх-2018 в Буенос-Айресі (Аргентина) та Іграх ХХХІІ Олімпади-2020 в Токіо (Японія).

«Інтегруємо в діяльність НОК сучасні світові тенденції», - заявив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час виступу.

«В сучасному олімпійському русі активно реалізується Olympic Agenda 2020 – стратегічний план розвитку, запропонований президентом МОК Томасом Бахом і ухвалений два роки тому. Ці принципи успішно інтегровані в діяльність олімпійського комітету України», - підкреслив Сергій Бубка.

Серед основних тенденцій - ефективне управління, що оцінюється за 5 принципами: прозорість, цілісність, демократія, розвиток спорту і солідарність, механізми контролю. Національний олімпійський комітет України спільно з федераціями веде послідовну політику у цьому напрямку і продовжить її наступного року. Вся діяльність НОК є відкритою і прозорою. Звіти, в тому числі фінансові, є відкриті для всіх бажаючих.

Ще одним важливим напрямком є підвищення ролі та місця атлета.

«Приємно, що наші атлети – сучасні особистості з активною життєвою позицією. Хочу щиро подякувати нашим атлетам спортсменам за активну участь в спортивному житті, олімпійських проектах, соціальних компаніях телевізійних роликах, програмах», - відзначив президент НОК.

За словами Сергія Бубки, цей рік був успішним в інтеграції українських спортсменів в міжнародні спортивні організації: Ольга Харлан (фехтування), Дмитро Кирпулянський (сучасне п’ятиборство) і Олена Костевич (стрільба кульова) та Георгій Зантарая (дзюдо) увійшли до складу міжнародних комісій атлетів відповідних федерацій.

В найближчих планах Олімпійського комітету є посилення просвітницької роботи серед атлетів, зокрема щодо їх доступу до освітніх проектів МОК і використання нових світових програм. Разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету планується розробити і провести програму, що передбачала б серію інформативних зустрічей з провідними спортсменами для надання їм спеціальних вкрай необхідних знань щодо різноманітного спектру питань активної кар’єри, пост-кар’єри, освіти, антидопінгової політики, поведінки з антуражем – тренерами, лікарями, агентами, пресою, спонсорами і партнерами.

Важливо підтримувати і реально впроваджувати в життя світову політику щодо захисту атлетів від утисків і образ. Міжнародний Олімпійський Комітет розробив спеціальний документ з цієї проблеми: Керівництво МОК для міжнародних федерацій і Національних олімпійських комітетів «Захист атлетів від утисків і образ».

Однією із найболючіших є проблема допінгу.

«Допінг підриває самі основи спорту. І головне – підриває довіру до спорту і атлетів з боку публіки, спонсорів, державних установ. Для НОК України дотримання Кодексу ВАДА, сприяння її діяльності, освіта атлетів – пріоритет №1. І я дуже хочу, щоб це був пріоритет №1 для всіх наших атлетів, тренерів та організаторів», - наголосив Сергій Бубка, закликавши ще раз усіх об’єднати зусилля у боротьбі з чумою ХХІ сторіччя у спорті!

Пріоритетним залишається питання залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом. Сергій Бубка привів декілька показників проведеного за ініціативи НОК соціального дослідження, реалізованого всесвітньо відомою компанією GfK. 56% опитуваних не цікавляться новинами спорту, а 67% молоді у віці 20-24 років не цікавляться спортом. Також за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у глобальному масштабі 1 з 4 дорослих недостатньо активний, і більше 80% підлітків також недостатньо фізично активні.

«Дуже важливо вивести нашу молодь з он-лайну в офф-лайн, забрати з вулиці, привести їх на спортивні арени – далеко не всі стануть чемпіонами, але виростуть здоровими, сильними та успішними. НОК реалізує цілу низку соціальних олімпійських проектів із залученням юного покоління: Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійське лелеченя, Do like Olympians, OlympicLab та інші. Важливо, щоб кожна федерація мала ефективні програмі із інтеграції молоді до спорту, боролася за своїх майбутніх чемпіонів», - заявив Сергій Бубка.