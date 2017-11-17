МОК прийме остаточне рішення про участь Росії в Олімпіаді 5 грудня

Виконком Міжнародного олімпійського комітету прийме рішення про участь спортсменів збірної Росії в Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані (Південна Корея) 5 грудня, повідомляє прес-служба комітету.

Виконком МОК пройде з 5 по 6 грудня в Лозанні (Швейцарія).

«Рішення про участь російських спортсменів в Іграх буде прийнято виконкомом на підставі висновків двох комісій, - йдеться в повідомленні. - Прес-конференція для оголошення рішення відбудеться 5 грудня о 19.30 (за місцевим часом)».

Читайте такожУ Росії відібрали дві медалі Ігор-2014 і усунули лижників від ПхенчханаЗ 2014-го року незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розслідує справу про масове застосування спортсменами РФ допінгу. Паралельно, іншою комісією, ведеться розслідування про існування державної системи приховування допінгу в РФ.

Раніше, влітку 2016-го гда, за кілька тижнів до старту літніх Олімпійських ігор-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро, МОК дозволив збірній Росії взяти участь в Олімпійських іграх.

Цього разу, напередодні зимових Ігор-2018, 16 листопада рада засновників WADA відмовила Росії у відновленні прав РУСАДА. Тим не менш, очільник МОК Томас Бах заявив, що це не вплине на рішення МОК щодо участі російських спортсменів в Олімпіаді.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.