Найтитулованіша тенісистка світу Серена Вільямс вийшла заміж

16 листопада в Новому Орлеані, США відбулося весілля екс-першої ракетки світу Серени Вільямс і одного із засновників сайту Reddit Алексіса Оганяна, повідомляє People.

На церемонії, ексклюзивні права на зйомку якої були продані Vogue, були присутні співачки Бейонсе, Келлі Роуленд і Сіара, реаліті-зірка Кім Кардашьян, екс-перша ракетка світу Каролін Возняцкі з нареченим баскетболістом Девідом Лі та інші "селебріті".

36-річна Вільямс, яка нещодавно поновила тренування після народження дитини, і 34-річний Оганян стали парою в кінці 2015-го. Вони побралися в кінці минулого року, а 1 вересня у них народилася дочка Алексіс Олімпія.

Весілля пройшло в Центрі сучасних мистецтв, репетиція напередодні – в ресторані Meril відомого шеф-кухаря Емеріла Лагасса. Весь персонал, що обслуговував захід, був пов'язаний суворим розпорядженням про нерозголошення.

Повернення Серени на корт очікується вже на старті 2018 року.