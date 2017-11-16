Вперше в історії африканська збірна виступить на зимовій Олімпіаді у змаганнях з бобслею

Жіноча збірна Нігерії з бобслею успішно подолала кваліфікацію на Олімпійські ігри в Пхенчхан-2018. Таким чином, нігерійські спортсмени вперше в історії візьмуть участь у зимовій Олімпіаді.

Про це повідомляє ESPN.

Крім того, Сеун Адигун, Нгозі Онвумере і Акуома Омеога стали першими спортсменами з Африки (і серед жінок, і серед чоловіків), яким вдалося потрапити на Олімпійські ігри в бобслеї.

«Це величезний крок вперед для спорту в Нігерії. Я пишаюся тим, що змогла зіграти роль в просуванні зимових видів спорту в моїй країні. Тепер наша мета – так добре представити Африку на зимовій Олімпіаді, як до нас ще ніхто не робив», – розповіла одна з членів збірної з бобслею Сеун Адигун.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в корейському Пхенчхані з 9-го по 25 лютого.