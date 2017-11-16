Вердикт у допінговій справі легкоатлеток Повх і Земляк буде відомий через 3-5 місяців - президент ФЛАУ Гоцул

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив, що офіційне рішення Спортивного арбітражного суду щодо дискваліфікації Ольги Земляк та Олесі Повх стане відомо не раніше, ніж через три місяці.

Про це він розповів у коментарі Xsport. Зокрема, коментуючи ситуацію з Ольгою Земляк, Гоцул відзначив:

«У неї є і радники, і юристи по цій справі. Вона будує свою систему захисту так, як вважає за необхідне. Мені здається, що її шлях захисту – помилковий.

Ольга сказала, що буде звертатися з цього питання до суду (Спортивний арбітражний суд в Лозанні, – УНІАН). Наскільки є правдивими її заяви про те, що метод аналізів її проби був експериментальним, я не знаю. Рішення суду буде більш авторитетним, ніж мої слова. Вона скаже, що це неправда, я скажу – навпаки, хтось скаже – напівправда. Будемо чекати відповіді від вищих інстанцій.

Коли буде точно відомий результат справи Повх і Земляк? Мені складно сказати. Це буде залежати від того, як буде працювати команда юристів спортсменів. Питання суду дуже непросте. Спортивний арбітражний суд знаходиться в Лозанні, і він єдиний в світі може займатися вирішенням подібних інцидентів, пов'язаних з допінгом. Там свої правила у розгляді справ. Команді юристів необхідно ознайомитися з усіма деталями.

Що стосується винесення вердикту по ступеню вини спортсменок та їхнього можливого покарання, то це займе 3-5 місяців».

Нагадаємо, що в серпні розгорівся допінг-скандал, у центрі якого опинилися легкоатлетки Ольга Земляк і Олеся Повх. Українки були змушені пропустити чемпіонат світу в Лондоні, а зараз їх відсторонили від участі у всіх міжнародних та національних турнірах.