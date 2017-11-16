Оголошено склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону
13:14, 16 листопада 2017Інше
262
У сезоні 2017/18 виступлять усі чотири українські олімпійські чемпіонки естафети Сочі-2014.
Всі біатлоністки з найсильнішого складу збірної України виступлять в олімпійському сезоні-2017/18 / biathlon.com.ua
Став відомий склад збірної України з біатлону, який відправиться в Остерсунд (Швеція) на перший етап Кубка світу, повідомляє Федерація біатлону України з посиланням на Xsport.
У складі команди на змагання заявлені
Жінки: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова
Чоловіки: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Олександр Жирний, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко
Також повідомляється, що Артем Тищенко і Надія Бєлкіна, які тренуються з першими збірними, виступлять на першому етапі другого за значущістю Кубка IBU в Шушене (Норвегія).
Кубок світу з біатлону в олімпійському сезоні 2017/18 стартує 26 листопада
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter