Оголошено склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

Став відомий склад збірної України з біатлону, який відправиться в Остерсунд (Швеція) на перший етап Кубка світу, повідомляє Федерація біатлону України з посиланням на Xsport.

У складі команди на змагання заявлені

Жінки: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова

Чоловіки: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Олександр Жирний, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко

Також повідомляється, що Артем Тищенко і Надія Бєлкіна, які тренуються з першими збірними, виступлять на першому етапі другого за значущістю Кубка IBU в Шушене (Норвегія).

Кубок світу з біатлону в олімпійському сезоні 2017/18 стартує 26 листопада