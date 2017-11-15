Українці завоювали два золота на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

На чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який проходить у чеському місті Пльзень, українці завоювали сьогодні дві золоті медалі.

Чемпіоном світової першості став Андрій Наньєв. Українець був кращим у ваговій категорії до 83 кг. По сумі трьох вправ він підняв 932,5 кг. Крім того, в активі Наньєва "мале золото" у жимі лежачи і "мале " срібло" в присяді.

Зауважимо, що наш пауерліфтер зумів покращити свій "срібний" торішній результат на ЧС в Орландо (США).

Другу золоту медаль для України на чемпіонаті світу виграла Лариса Соловйова. Вона стала кращою в категорії до 63 кг з результатом 607,5 кг, повідомили в прес-службі Міністерства молоді та спорту. Окрім того українська пауерліфтерка стала кращою у жимі лежачи та присіданні, а також здобула “мале срібло” у становій тязі.

Це золото стало 7-м на чемпіонатах світу для супертитулованої української спортсменки.

Нагадаємо, Лариса Соловйова - чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор. Вона підтвердила звання найсильнішої на Всесвітніх іграх-2017 у польському Вроцлаві в липні цього року. Андрій Наньєв на цих престижних змаганнях виграв бронзу.

Чемпіонат світу з пауерліфтингу проходить з 13-го по 18 листопада в Чехії.