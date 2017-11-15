НОК дав старт новій всеукраїнській соціальній кампанії

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка оголосив про старт нової соціальної кампанії, яка спрямована на залучення молоді країни до здорового та активного способу життя, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

15 листопада було представлено соціальне дослідження щодо оцінки сприйняття добробуту серед української молоді, яке на замовлення НОК України провела міжнародна дослідницька компанія GFK Ukraine.

Слід відзначити, що таке дослідження, яке охопило молодь віком від 15 до 40 років, яка проживає у різних регіонах та населених пунктах країни, вперше проводилось в історії України. Отримані результати дозволять краще зрозуміти очікування молодого покоління, мають служити фундаментом у подальшій роботі з усіма категоріями, що беруть участь в модернізації, управлінні та популяризації спорту в країні.

НОК України, у свою чергу, завдяки отриманим даним з’ясував для себе, що олімпійський рух, олімпійські цінності, Олімпійські ігри є важливими для молоді України, адже завдяки цьому люди мають можливість відчути себе частиною спільнот – чи то вболіваючи за свою національну команду на змаганнях, чи то беручи участь у численних олімпійських проектах.

«У своїй діяльності ми багато уваги приділяємо залученню саме молодого покоління до спорту та вихованню нових чемпіонів. Те, що підтримка наших олімпійців, змагання в чесній боротьбі, дружба і спілкування підвищують якість життя молоді – важливий висновок для нас. Звичайно, що не всі, хто займається спортом, стануть чемпіонами, але виростуть сильними та успішними особистостями», - підвів підсумки дослідження президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Ось деякі показники, які випливають із дослідження. Біля 55% опитаної молоді залучена до активного спорту, 49% - щонайменше раз на тиждень виконують фізичні вправи самостійно або з друзями. 58% сприймає спорт як щось приємне, частину дозвілля, відпочинку, що допомагає відчувати себе у добрій фізичний формі.

\За підсумками даного дослідження з залученням найбільшої української студії FILM.UA були відзняті 7 короткометражних фільмів про 7 олімпійських цінностей. У ролі акторів свої сили також спробували Олімпійські чемпіони та призери, медалісти світових та європейських чемпіонатів: Сергій Бубка, Ольга Харлан, Юрій Чебан, Олег Верняєв, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Ілля Кваша, Георгій Зантарая.

У фільмах показано, як спорт і загальнолюдські цінності та залученість у команду допомагають молодим людям досягти успіху й отримати радість від життя.

Кожна школа України отримає спеціально виготовлені Національним олімпійським комітетом диски з відеороликами для використання у освітньо-виховній роботі. Всі навчальні заклади країни будуть інтегровані в проект шляхом проведення відкритих зустрічей та майстер-класів за участю відомих олімпійців.