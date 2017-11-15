Президент НОК України Бубка разом з автором і виконавцем навколосвітньої олімпійської подорожі зустрілись з президентом МОК

Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому МОК Сергій Бубка разом з автором та виконавцем міжнародного масштабного соціального проекту «Планета Земля – погляд з інвалідного візка» Миколою Подрезаном зустрілись у штаб-квартирі Міжнародного Олімпійського комітету в Лозанні з головним олімпійцем світу Томасом Бахом, повідомляє прес-служба НОК України.

В рамках зустрічі був презентований і обговорений соціальний проект, започаткований в Україні і спрямований на популяризацію олімпійських цінностей.

Микола Подрезан протягом останніх років за підтримки Національного олімпійського комітету з олімпійським смолоскипом у руках мандрує маршрутом Всесвітньої естафети Олімпійського вогню 2004-го року. До речі, один із етапів тієї естафети приймав Київ і за оцінками міжнародних експертів він був визнаний одним із найкращих у світі.

Маршрут навколосвітньої подорожі – 35 міст, розташованих у 27-ми країнах світу на усіх 5-ти континентах.

Зокрема, його зустрічі зі школярами та студентами різних країн, в рамках яких він ділиться інформацією про Україну, її спортивні здобутки та олімпійські досягнення, розповсюджуючи олімпійську літературу та сувенірну атрибутику надану Національним олімпійським комітетом, таким чином популяризуючи Україну й сприяючи вихованню у молоді зацікавленості до спорту та олімпізму.

Президент МОК Томас Бах з великою зацікавленістю ознайомився з деталями проекту і високо оцінив його мету і результати. Головний олімпієць світу побажав успіхів у подальшій реалізації задумів і запросив Миколу Подрезана до Олімпії на церемонію запалення Олімпійського вогню Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.