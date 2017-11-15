Олімпійський чемпіон Верняєв може пропустити наступний сезон

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський в інтерв'ю Isport розповів про травми і майбутні операції Олега Верняєва.

«Олегу Верняеву, напевно, в січні будемо робити операції на плечі і нозі. Можливо, він пропустить весь наступний сезон. Півроку точно він не зможе тренуватися, а там вже будемо дивитися, як він набере форму.

У нього надірвалася зв'язка на нозі, це Олега ще до Ріо турбувало, але можна було потерпіти. Плече він вже в цьому сезоні надірвав і треба пришивати.

Зараз ми зробили МРТ і розуміємо, що потрібно робити операцію – від цього нікуди не дінешся. Такий у нас вид спорту, що ти весь час на плаву, але потім потрібно брати тайм-аут», – сказав Сартинський.

Зазначимо, в цьому році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату світу.

Олег Верняєв - чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (виграв золото у вправі на брусах). Нагадаємо, в багатоборстві він завоював срібло Ігор.