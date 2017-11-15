Український плавець Романчук виграв етап Кубка світу з плавання

Українські представники плавання завоювали три медалі на 7-му етапі Кубку світу, який пройшов в Токіо.

На улюбленій дистанції 1500 метрів вільним стилем Михайло Романчук став першим, показавши результат 14 хвилин 28,26 секунд. На цій же дистанції інший українець Сергій Фролов показав третій результат - 14 хвилин 40,69 секунд.

Ще одну медаль - бронзову - на дистанції 50 метрів батерфляєм завоював українець Андрій Говоров, який показав результат 22,96 секунд.

Нагадаємо, на попередньому етапі Кубка світу в Пекіні українські плавці також завоювали три медалі.