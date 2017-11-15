Український плавець Романчук виграв етап Кубка світу з плавання
10:47, 15 листопада 2017Інше
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Наші спортсмени завоювали три медалі на етапі Кубка світу в Токіо.
Михайло Романчук / xsport.ua
Українські представники плавання завоювали три медалі на 7-му етапі Кубку світу, який пройшов в Токіо.
На улюбленій дистанції 1500 метрів вільним стилем Михайло Романчук став першим, показавши результат 14 хвилин 28,26 секунд. На цій же дистанції інший українець Сергій Фролов показав третій результат - 14 хвилин 40,69 секунд.
Ще одну медаль - бронзову - на дистанції 50 метрів батерфляєм завоював українець Андрій Говоров, який показав результат 22,96 секунд.
Нагадаємо, на попередньому етапі Кубка світу в Пекіні українські плавці також завоювали три медалі.
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