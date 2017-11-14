Гімнаст Радівілов отримав нагороду найкращого спортсмена жовтня в Україні

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося вшанування найкращого спортсмена та тренера України в жовтні. З рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки свої заслужені нагороди – дипломи, пам’ятну статуетку та грошові премії отримали спортсмен збірної України зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов та його особистий наставник В’ячеслав Лаврухін, повідомляє прес-служба НОК України.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Ігор Радівілов удостоєний завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу. В канадському Монреалі досвідчений українець в опорному стрибку здобув «срібло», поступившись першому місцю лише однією тисячною балу (!). Ще в одному фіналі – у вправах на кільцях Ігор Радівілов також продемонстрував гарний результат, увійшовши у до 6-ки найкращих гімнастів світу.

«Ігор – яскравий приклад успішної особистості, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. Ми чудово пам’ятаємо його «бронзовий» виступ в Лондоні-2012. Зовсім трохи йому не вистачило, щоб посісти місце на п’єдесталі пошани в олімпійському Ріо-2016, але все ж таки в Бразилії наш герой увійшов в історію. На його честь був названий елемент - опорний стрибок The Radivilov», - сказав під час церемонії Сергій Бубка.

Він відзначив, що Токіо-2020 не за горами й побажав талановитому гімнасту сил, бажання та енергії й надалі долати непростий шлях до нових олімпійських звершень.

Президент НОК привітав з визнанням В’ячеслава Лаврухіна й наголосив: «Саме завдяки вашому професіоналізму, правильному підходу, Ігор не зупиняється, удосконалюється, ставить все нові й нові для себе виклики», - висловивши впевненість, що й надалі гарні традиції української спортивної гімнастики будуть примножуватися.

Сергій Бубка відзначив, що зі свого боку НОК України продовжує максимально підтримувати українських спортсменів й гімнастів зокрема.

«Ми постійно тісно спілкуємося, знаємо про проблеми наших атлетів й завжди робимо все від нас залежне, щоб підтримувати й допомагати не тільки морально, а й матеріально фінансово. Я неодноразово зустрічався і спілкувався з президентом, генеральним секретарем Міжнародної федерації гімнастики – маємо повне порозуміння і підтримку», - сказав головний олімпієць України.

Сергій Бубка нагадав, що напередодні Ріо НОК вирішив питання щодо придбання нового гімнастичного килиму, а після завершення Ігор-2016 була досягнута домовленість щодо передачі Україні олімпійського гімнастичного обладнання, що вже використовується для потреб нашої збірної. Таке ж обладнання надійде найближчим часом для розвитку цього виду спорту, зокрема, в Донецькій та Луганській областях.

Сергій Бубка висловив щирі слова подяки присутньому на заході віце-президенту Української федерації гімнастики, наставнику чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадію Сартинському.

«Переконаний, з такими досвідченими наставниками, справжніми професіоналами улюбленої справи попереду на нас чекають нові чудові здобутки», - додав він.

Сергій Бубка подякував фізкультурно-спортивному товариству «Динамо», яке представляє Ігор, та присутньому на зустрічі першому заступнику голови Віктору Коржу.

«Я давно мріяв про цю нагороду, мабуть, років п’ять. Тепер моя мрія здійснилась. Робитиму все можливе, щоб отримувати такі відзнаки найчастіше», - сказав Ігор Радівілов, висловивши надію, що з урахуванням появи ще більш сучасного обладнання Міжнародна федерація гімнастики поверне дозвіл на виконання надскладних стрибків з потрійним сальто, що виконував саме Радівілов.

Віце-президент Української федерації гімнастики Геннадій Сартинський і особистий тренер В’ячеслав Лаврухін запевнили у тому, що й надалі докладатимуть усіх зусиль для досягнення нових перемог та здобуття престижних відзнак.

Зі свого боку, Віктор Корж висловив вдячність керівництву Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії України за підтримку спорту в цілому і Ігоря Радівілова зокрема. Він також подякував Сергію Бубці за багаторічну як моральну, так і організаційні та фінансову підтримку всієї гімнастики.

Відзначимо, що Ігор Радівілов вперше отримав звання найкращого спортсмена місяця в Україні.