МОК вручив перші тренерські нагороди за досягнення всього життя, ініцатором яких став Комітет на чолі з Бубкою

В Лозанні (Швейцарія) відбулась низка важливих події в світовому олімпійському русі. Зокрема, вперше була вручена тренерська нагорода Міжнародного Олімпійського Комітету за досягнення всього життя, ініціатором запровадження якої виступила Антуражна комісія МОК, очолювана Сергієм Бубкою, повідомляє прес-служба НОК України.

Разом з президентом МОК Томасом Бахом головний олімпієць України вручив нагороди номінантам, обраним міжнародним експертним журі: багаторічному тренеру з синхронного плавання Канеко Масако та досвідченому наставнику з плавання Джону Урбанчеку (США).

«Роль тренера для спортсмена виходить далеко за рамки спорту. Це як довга подорож та довгострокова співпраця. Як показало нещодавно проведено МОК соціальне дослідження, понад 80 відсотків атлетів основну інформацію отримують саме від свої наставників. Успіхи спортсмена – велика заслуга кваліфікованого наставника. Ми маємо постійно шанувати і дякувати тим, хто знаходиться в тіні атлета, але чий внесок в кожен спортивний успіх просто безцінний", - зазначив Сергій Бубка, який є членом Виконкому МОК.

Також вперше відбулося спільне засідання двох ключових комісій МОК – Комісії атлетів і Антуражної комісії, що опікується питаннями, що стосуються взаємовідносин атлетів з їх антуражем - оточенням спортсмена, яке має вплив на атлета та його підготовку. До кола цих осіб входять менеджери, агенти, тренери, медичний персонал, науковці, спортивні організації, спонсори, юристи, а також будь-хто, з числа тих, хто впливає на кар'єру спортсмена, включаючи членів його родини.

Перед Антуражною комісією, так само як і перед Комісією атлетів, стоїть завдання забезпечити створення найбільш сприятливого середовища для спортсмена. Але якщо в рамках роботи Комісії атлетів здебільшого задіяні лише самі спортсмени, то до роботи Антуражної комісії залучається значно ширше коло експертів та членів Олімпійського руху.

Олімпійська столиця Лозанна прийняла і 8-й Міжнародний форум атлетів, під час якого Сергій Бубка поділився з делегатами форуму свої думками щодо ролі спортсменів в прийнятті стратегічних рішень щодо розвитку спорту, інтеграції в соціальне життя та отримання професії після завершення активної кар’єри, важливість отримання належної освіти тощо.

Відзначимо також, що в олімпійських форумах взяли участь представники НОК України в Комісіях МОК: члени Комісії з культури і олімпійської спадщини, член МОК Валерій Борзов і президента Олімпійської академії України Марія Булатова, а також член Комісії з олімпійської освіти Віра Передерій.