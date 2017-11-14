Перша ракетка світу Надаль знявся з Підсумкового турніру ATP

Перша ракетка світу Рафаель Надаль прийняв рішення припинити виступи на Підсумковому турнірі ATP, що проходить в Лондоні, повідомляє офіційний сайт АТР. Причиною стала травма коліна.

У першому турі іспанець бився з бельгійцем Давидом Гоффеном і поступився з рахунком 6:7, 7:6, 4:6.

"Я був налаштований на те, щоб зіграти тут. І я спробував. Але продовжувати не можу. В цьому немає сенсу. Для мене сезон завершений. Я прийняв це рішення під час матчу і знявся б, навіть якщо б виграв. Після того, як я провів цей сезон, я не заслужив виходити на корт в такому стані: з болем і без задоволення", - заявив Надаль.

Також він додав, що не надто засмучений:

"У мене був прекрасний сезон, і я не буду плакати через те, що сталося тут. Всіх з Різдвом. Побачимося в наступному році", – сказав іспанець.

На турнірі Надаля замінить його співвітчизник Пабло Каррено-Буста.

Нагадаємо, що Підсумковий турнір ATP проходить в Лондоні з 12-го по 19 листопада, а його призовий фонд становить 7 мільйонів доларів.