Міжнародна федерація важкої атлетики відсторонила російського призера Олімпіади через допінг

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 росіянин Руслан Албегов відсторонений від виступів на змаганнях під егідою Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Про дане рішення повідомляє Xsport з посиланням на офіційний сайт IWF.

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Албегов є бронзовим призером Олімпіади в Лондоні, дворазовим чемпіоном світу (2013 і 2014), переможцем чемпіонатів Європи 2012 і 2013 років, а також золотим призером Універсіади-2013.

Напередодні українські важкоатлети виграли 12 медалей на молодіжному ЧЄ-2017, а Анастасія Лисенко стала чемпіонкою Європи (U-23).