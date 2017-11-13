Українець Винокуров завоював срібло етапу Кубка світу з велотреку, Старікова взяла бронзу

12:02, 13 листопада 2017
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В дисципліні кейрін Андрій Винокуров поступився першим місцем лише на останніх метрах дистанції.

Олена Старікова та Андрій Винокуров / velosport.org.ua

Український велогонщик Андрій Винокуров завоював срібло етапу Кубка світу з велотреку, який проходив у Манчестері.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації велоспорту України.

В дисципліні кейрін українець поступився лише срібному призеру Ріо-2016 Маттейсу Бюхлі на останніх метрах дистанції.

Бронзову медаль завоювала українка Олена Старікова в гонці на 500 метрів з місця.

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Теги: #Андрій Винокуров велотрек#збірна України з велотреку#Кубок світу з велотреку