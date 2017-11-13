Українець Винокуров завоював срібло етапу Кубка світу з велотреку, Старікова взяла бронзу
12:02, 13 листопада 2017Інше
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В дисципліні кейрін Андрій Винокуров поступився першим місцем лише на останніх метрах дистанції.
Олена Старікова та Андрій Винокуров / velosport.org.ua
Український велогонщик Андрій Винокуров завоював срібло етапу Кубка світу з велотреку, який проходив у Манчестері.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації велоспорту України.
В дисципліні кейрін українець поступився лише срібному призеру Ріо-2016 Маттейсу Бюхлі на останніх метрах дистанції.
Бронзову медаль завоювала українка Олена Старікова в гонці на 500 метрів з місця.
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