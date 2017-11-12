Росія в кроці від повної дискваліфікації з зимової Олімпіади

Збірна Росії знаходиться в кроці від дискваліфікації з зимової Олімпіади 2018 року через нову інформацію про допінг, надану інформатором організації WADA, екс-главою Московської антидопінгової лабораторії Григорієм Родченковим.

Відповідну інформацію Родченков передав Міжнародному олімпійському комітету, повідомляє Sport Arena з посиланням на Daily Mail.

Відповідна інформація була донесена до спеціальних комісій МОК під керівництвом Самуеля Шміда і Денніса Освальда.

Родченков готовий зробити надану інформацію публічною, якщо МОК у своїх розслідуваннях проігнорує отримані дані.

Родченков заявляє, що російська допінг-змова була організована і фінансувалася безпосередньо міністерством спорту Росії під керівництвом Віталія Мутка, який зараз займає посаду заступника прем'єр-міністра Росії.

Мутко, як і президент Росії Володимир Путін, неодноразово заперечував будь-яку причетність до допінгового скандалу. Росія наполегливо вимагає екстрадиції Родченкова із США, маючи намір зробити інформатора WADA єдиним відповідальним за подію.

Раніше Григорій Родченков докладно розповів про те, як російські агенти ФСБ були навчені відкривати пробірки зі зразками сечі російських спортсменів і замінювати їх чистими зразками.

Співробітники антидопінгової лабораторії через секретний люк потрапляли в офіційну лабораторію Олімпіади в Сочі і за допомогою солей робили неможливими для перевірок позитивні допінг-проби.