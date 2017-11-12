Збірна України з самбо завершила чемпіонат світу в російському Сочі з 9 медалями

У російському Сочі сьогодні завершився чемпіонат світу з самбо, де українці були одними з кращих.

Особливо успішно виступила жіноча збірна України - нагадаємо, у перший день турніру Анастасія Шевченко з Харкова виборола золоту медаль. Крім того, відзначимо, що в загальному заліку жіночих команд українки посіли третє місце.

В останній день приємних емоцій додали три "бронзи", дві з яких на рахунку жіночої половини команди, повідомили УНІАН у Федерації самбо України.

19-річна Катерина Москальова (Дніпропетровська обл.) посіла третє місце у ваговій категорії до 68 кг. Зазначимо, що в цьому році юна спортсменка стала також чемпіонкою Європи серед юніорок, а також взяла "бронзу" на дорослому Євро.

Галина Тарасова (Запорізька обл.), яка виступала у категорії +80 кг, також здобула бронзову медаль ЧС.

Третю "бронзу" Україні в останній день приніс Станіслав Бондаренко (Запорізька обл.), який змагався у категорії понад 100 кг.

Таким чином, наша команда завершила чемпіонат світу з 9 нагородами (1 золота, 2 срібних, 6 бронзових).