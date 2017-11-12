Українська чемпіонка світу з шахів Анна Музичук добровільно відмовилася від захисту титулу через дрес-код

Українська шахістка Анна Музичук відмовилася від поїздки в Саудівську Аравію на чемпіонат світу з рапіду і бліцу.

Причиною стали особливі вимоги до зовнішнього вигляду для жінок в цій країні. Про своє рішення українська спортсменка повідомила у Facebook.

«Міжнародна шахова федерація оголосила, що світовий чемпіонат з рапіду і бліцу відбудеться наприкінці року в Саудівській Аравії.

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Ризикувати життям і носити весь час абайю? Все має свої межі, і хусток в Ірані було більше, ніж достатньо», — написала Анна Музичук.

Музичук у грудні минулого року з інтервалом у два дні стала чемпіонкою світу з рапіду і бліцу. Два тижні тому найсильніша шахістка Україна додала в свій послужний список титул чемпіонки Європи зі швидкої гри.

У березні поточного року Анна Музичук в Ірані на чемпіонаті світу з класичних шахів в наполегливому фінальному протистоянні з китаянкою Тань Чжуньї поступилася на тайбрейку. Протягом змагань шахматисткам через місцеві звичаї довелося грати з покритою головою.