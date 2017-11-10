Українці завоювали п'ять медалей у перший день чемпіонату світу із самбо у російському Сочі

У російському Сочі стартував чемпіонат світу з самбо. У перший змагальний день збірна України, яка є одним з фаворитів світової першості, завоювала відразу п'ять медалей. Про це повідомляє офіційний сайт ФСУ.

Українка Анастасія Шевченко (Харківська область, "Освіта") здобула "золото" у категорії до 60 кг.

Фінальний поєдинок між Шевченко й білоруською спортсменкою Катериною Прокопенко розвивався для нас не дуже оптимістично. Українка програвала за балами - 0:3. Але Анастасії вдався больовий прийом, який і вирішив долю протистояння. Відзначимо, що в цьому році українка виграла також "золото" і на чемпіонаті Європи.

"Срібло" сьогодні в Сочі - у доробку українців Анастасії Новікової (Харківська область, "Освіта", категорія до 48 кг) та Андрія Кучеренка (Київ, "Освіта", до 57 кг, бойовий розділ).

Бронзові нагороди завоювали Владислав Руднєв (Харківська область, "Динамо", до 74 кг, бойовий розділ) й Ігор Потєря (Київ, "Освіта", до 100 кг, бойовий розділ).

Чемпіонат світу із самбо проходитиме до 12 листопада.