Чотирьох російських лижників довічно усунули від Олімпійських ігор через допінг

15:25, 09 листопада 2017
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Крім того, у Росії забрали ще три медалі Ігор у Сочі.

Чотирьох російських лижників довічно усунули від Олімпійських ігор / og.ru

Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) визнала винними чотирьох російських лижників - Олексія Пєтухова, Максима Вилегжаніна, Євгенію Шаповалову і Юлію Іванову - в порушенні антидопінгових правил.

Всі вони довічно усунені від участі в Олімпійських іграх. Нагадаємо, раніше аналогічне покарання отримали Олександр Легков та Євген Бєлов.

Крім того, анульовано всі результати Вилегжаніна, Пєтухова, Шаповалової та Іванової на Олімпіаді-2014. Про це повідомляє "Р-Спорт".

Вилегжанін, який на Іграх у Сочі завоював три "срібла" (у гонці на 50 км, в командному спринті, а також в естафеті 4х10 км) позбавлений своїх медалей.

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Теги: #Росія допінг у спорті#дискваліфікація російських спортсменів