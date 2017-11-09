Чотирьох російських лижників довічно усунули від Олімпійських ігор через допінг
15:25, 09 листопада 2017Інше
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Крім того, у Росії забрали ще три медалі Ігор у Сочі.
Чотирьох російських лижників довічно усунули від Олімпійських ігор / og.ru
Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) визнала винними чотирьох російських лижників - Олексія Пєтухова, Максима Вилегжаніна, Євгенію Шаповалову і Юлію Іванову - в порушенні антидопінгових правил.
Всі вони довічно усунені від участі в Олімпійських іграх. Нагадаємо, раніше аналогічне покарання отримали Олександр Легков та Євген Бєлов.
Крім того, анульовано всі результати Вилегжаніна, Пєтухова, Шаповалової та Іванової на Олімпіаді-2014. Про це повідомляє "Р-Спорт".
Вилегжанін, який на Іграх у Сочі завоював три "срібла" (у гонці на 50 км, в командному спринті, а також в естафеті 4х10 км) позбавлений своїх медалей.
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