Чотирьох російських лижників довічно усунули від Олімпійських ігор через допінг

Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) визнала винними чотирьох російських лижників - Олексія Пєтухова, Максима Вилегжаніна, Євгенію Шаповалову і Юлію Іванову - в порушенні антидопінгових правил.

Всі вони довічно усунені від участі в Олімпійських іграх. Нагадаємо, раніше аналогічне покарання отримали Олександр Легков та Євген Бєлов.

Крім того, анульовано всі результати Вилегжаніна, Пєтухова, Шаповалової та Іванової на Олімпіаді-2014. Про це повідомляє "Р-Спорт".

Вилегжанін, який на Іграх у Сочі завоював три "срібла" (у гонці на 50 км, в командному спринті, а також в естафеті 4х10 км) позбавлений своїх медалей.