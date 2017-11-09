Легонькова та Юхимчук - найкращі легкоатлети жовтня в Україні
15:02, 09 листопада 2017Інше
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Федерація легкої атлетики України назвала лауреатів минулого місяця.
Наталія Легонькова стала найкращою легкоатлеткою жовтня в Україні / irelandru.com
Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів жовтня в Україні.
Як повідомляє офіційний сайт ФЛАУ, у чоловіків найкращим легкоатлетом місяця став Микола Юхимчук, який переміг на марафоні в Познані, показавши другий результат сезону серед українців (2 години 14 хвилин 30 секунд).
У жінок перемогу в опитуванні здобула тріумфаторка марафону у Дубліні Наталія Легонькова, яка в Ірландії показала найкращий результат сезону серед своїх співвітчизниць (2 години 28 хвилин 58 секунд).
Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
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