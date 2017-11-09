Легонькова та Юхимчук - найкращі легкоатлети жовтня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів жовтня в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт ФЛАУ, у чоловіків найкращим легкоатлетом місяця став Микола Юхимчук, який переміг на марафоні в Познані, показавши другий результат сезону серед українців (2 години 14 хвилин 30 секунд).

У жінок перемогу в опитуванні здобула тріумфаторка марафону у Дубліні Наталія Легонькова, яка в Ірландії показала найкращий результат сезону серед своїх співвітчизниць (2 години 28 хвилин 58 секунд).

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.