Президент скасував видачу стипендій олімпійським чемпіонам і призерам, які змінили громадянство

14:37, 09 листопада 2017
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Виступ спортсмена за інші збірні буде підставою для позбавлення його раніше призначеної стипендії.

Петро Порошенко / УНІАН

Президент України Петро Порошенко підписав указ, в якому були внесені зміни в порядок видачі державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських ігор.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Тепер позбавлятимуть вічної стипендії тих спортсменів, які змінили спортивне громадянство і почали виступати за інші країни.

Таку ж норму будуть приймати і до тих, кого зловили на вживанні або розповсюдженні допінгу.

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Теги: #стипендії олімпійським призерам#указ Порошенка щодо стипендій олімпійським призерам