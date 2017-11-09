Президент скасував видачу стипендій олімпійським чемпіонам і призерам, які змінили громадянство

Президент України Петро Порошенко підписав указ, в якому були внесені зміни в порядок видачі державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських ігор.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Тепер позбавлятимуть вічної стипендії тих спортсменів, які змінили спортивне громадянство і почали виступати за інші країни.

Таку ж норму будуть приймати і до тих, кого зловили на вживанні або розповсюдженні допінгу.