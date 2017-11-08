Український веслувальник-байдарочник Трунов дискваліфікований на 4 роки за допінг

Міжнародна федерація каное (ICF) оголосила про чотирирічну дискваліфікацію українського спринтера весляра-байдарочника Ігоря Трунова після позитивного тесту на допінг на початку цього року, повідомляється на офіційному сайті ICF.

Допінг-проба Трунова дала позитивний результат під час змагального тесту на етапі Кубка світу з байдаркок ICF в Монтемор-о-Велью (Португалія), в травні. В результаті Трунов і його партнери по команді будуть дискваліфіковані і повинні будуть повернути золоті медалі, які вони виграли в заїздах категорії байдарок-четвірок та байдарок-двійок на дистанції 500 метрів. Таже Трунов і збірна України в цілому позбавлені бронзової медалі байдарки-двійки на дистанції 500 метрів, яку наш дует виграв в рамках другого етапу Кубку світу ICF в угорському місті Сегед.

Трунов також буде дискваліфікований за результатами заїзду байдарок-одинаків на дистанції 200 метрів і повинен повернути срібну медаль, яку він виграв у Монтеморі.

Трунов здав тест з підвищеним рівнем тестостерону, і після ретельного розгляду Групою допінг-контролю ICF було вирішено застосувати максимальне покарання проти українця.

«Міжнародна федерація каное має намір знищити шахрайство в нашому виді спорту, - сказав президент ICF Хосе Перурена. - У будь-якому виді спорту немає місця для допінгу, і ми виходимо з позиції сили, доводячи до відома спортсменів; обдурити ви не зможете, вас піймають, і ви понесете суворе покарання. У нас є багато великих спортсменів у веслуванні на байдарках і каное, які чисті і докладають всі зусилля, щоб бути кращими. Ми завдячуємо їм, уболівальників і спорту в цілому підтримувати нашу нульову терпимість стосовно допінгу».